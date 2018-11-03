السيسي يفتتح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب 2018..عروض دولية تجسد رسالة سلام وتكامل بين الشعوب..تعد تجربة فريدة ليعرض الشباب مواهبهم وثقافاتهم بشكل إبداعي..صور

مسرحية الزائر العرض الرئيسي في افتتاح مسرح شباب العالم

عروض فنية من مختلف الثقافات العالمية

المخرج خالد جلال مدير المسرح :

"الزائر" يعد تجربة فريدة من يجمع بين فنانين مصريين وأجانب

يمكن قبول اختلافاتنا مادامت المودة والاحترام هما السائدان دون طمث الهوية









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018 ، في تجربة جديدة وفريدة من نوعها ليعرض الشباب مواهبهم وأفكارهم وثقافاتهم بشكل إبداعي، حيث يمثل المسرح ملتقى شبابيا للفنون من مختلف دول العالم، وترسخ العروض الفنية التي يقدمها المسرح طوال أيام المنتدى الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، شاملة مختلف أنواع الفنون، مقدمة رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، ومؤكدة على تكامل الحضارات.





وقدمت أمس خلال الافتتاحية مسرحية "الزائر" للمخرج خالد جلال، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة، كما يستضيف المسرح عددا من الشخصيات الملهمة حول العالم لعرض تجاربهم وخبراتهم.





ويستضيف المسرح عديد من العروض التي ستعكس ثقافات مختلفة من خلال جميع أنواع الفنون، كالغناء والموسيقى والتمثيل كفرقة باليه رواندا القومية )اوروكيريرازا(URUKEREREZA ، والعديد من المطربين الموهوبين من الدول المختلفة بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية التي ستقام ضمن عروض وفقرات المسرح.





وتم تعيين المخرج خالد جلال مديرا لمسرح الشباب ، وبدأ المخرج خالد جلال حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلالها عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية فيالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر، كان قرار وزير الثقافة تعيينه مديرا لمسرح الشباب.





خالد جلال كان له أثرا بالغا في تغير الأوضاع بالمسرح منذ أن كان في 28 من عمره وا عتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف على مركز الإبداع، ويشغل حاليا رئيسقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015 ، والذي يشارك في تقديم عرض الزائر على مسرح شباب العالم والذي يبدأ في 2 نوفمبر 2018 حيث يقام ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر 2018.





وقد صرح أن العرض المسرحي "الزائر" يعد تجربة فريدة من نوعها، فالعمل يجمع بين فنانين مصريين وأجانب من جنسيات وخلفيات ثقافية مختلفة مما كان يشكل تحديا كبيرا، بالإضافة إلى أن البعض منهم يخوض تجربة التمثيل لأول مرة، ولكن كل هذه التحديات جعلته يصر على بناء فريق عمل مسرحي ناجح، يحكمه الحب وتسود المودة في أجوائه بين الفريق، وقد أعرب قائلا إن هذه الأجواء وروح الألفة أهم عنده في المرتبة الأولي لأنها التي تخلق المناخ الصالح بين أفراد الفريق.





وقد كتب المسرحية سابقا ولكنه أضاف عليها التعديلات واستكمل بناء السيناريو، بعد اختيار فريق العمل والاستقرار عليه، خاصة وأن هناك جزء كبير منهم قد تقدم عبر موقع منتدى شباب العالم، ليخوض عملية الاختيار النهائية، وأضاف أنه يرى الفن من وجهة نظره هو وفريقه بصورة في غاية الأهمية، ليس فقط مجرد تسلية، بل هو رسالة تغير وتؤثر، مشيرا إلى أنه صرح بذلك من قبل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي أصدر قراره بمنح فرقته منحة دراسية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بقسم الاداب والثقافة.





ومن خلال معالجة العرضالمسرحي، ذكر جلال أنه يدور حول مدينة يأتيها زائر ليخرب بين سكان المدينة ويفرق بينهم، وفي رمزية فريدة من نوعها يرمز جلال بهذا الزائر إلى التكنولوجيا، حيث قال أنه برغم كل تعلقنا بالتكنولوجيا وما تشمله من أجهزة وهواتف ذكية وإدماننا لوسائل التواصل الاجتماعي، فهو ضد ذلك ويرى أنه مرض قائلا أنه يعدنفسه ممن يعانون من هذا المرض وأن اثاره السلبية كثيرة وهي التي جعلت الفرقة تسود بيننا وأثرت علي الترابط الأسري، والذي كان يميز بيوتنا منذ القدم، فهو يطمس الهوية ويستدرجك لتكون وحيدا منعزلا في حقيقة الأمر.





وأعرب أن تلك الفكرة كانت سببا رئيسا في أن يصر على أن يتحدث كل ممثل في فريقه بلغته دون تغييرها لعدم طمث الهوية والحفاظ عليها في إطار يضمن فهم المشاهدين في نفسالوقت، مشيرا لفكرة الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، حيث قال أن الجميع يتمتع بالاختلاف وليسفي ذلك عيبا لأنه في النهاية يمكن قبول اختلافاتنا مادامت المودة والاحترام هما السائدان دون طمث الهوية لأن في اختلافنا تكاملنا.





تفتتح فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية زوريل أدويل ذات الأصول الأفريقية، وهي أصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في أفريقيا، وحققت نجاحات واسعة في هذا المجال، والتقت أكثر من عشرين رئيس جمهورية ورئيس وزراء، درجت في قائمة مجلة " New African Magazine " ضمن ىأكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا.





وسيشرف مسرح شباب العالم باستضافة أربعة من الخبراء في المجال الفني كضيوف شرف للمسرح، ليقدموا النصائح والاراء الفنية على العروض التي ستقام، وهم: المخرج المصري الدكتور خالد جلال رئيس مركز الإبداع الفني والموسيقي والمؤلف السينمائي الألماني مولو فرانسل ، وعازفة القيثارة إيفلين هوبر الحاصلة على جائزة الثقافة البافارية ومصمم الرقصات والمخرج اللبناني وليد عوني الحائز على عدد من الأوسمة في مجال الأدب والفن.





تتنوع العروض التي تقدم على خشبة مسرح شباب العالم، وتتعدد ألوانها الموسيقية والثقافية بين جاز، وهيب هوب، وسولو، وباليه. وتتمثل هذه العروض في الاتي:





الزائر:هو العرض الرئيس بمسرح شباب العالم، وهو عرض مسرحي دولي يحمل رسالة للسلام والتفاهم بين جميع الدول، حيث يجمع بين مجموعة من الشباب الموهوبين من مختلف دول العالم، ومجموعة من المواهب الشابة من طلبة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثلين من مركز الإبداع الفني، ليقدموا عرضا متعدد الثقافات تحت إشراف وقيادة المخرج المصري الدكتور خالد جلال رئيس مركز الإبداع الفني.





الشباب المشاركون في العرض من الدول المختلفة هم: جيسوس أوجاستو Jesús Augusto ، Aidai Asanbekova ، DIDI ADMANUR من اندونيسيا، Synita Dih Kwalar "Ifaa" ، Nisha Shrestha من نيبال، MUJUMBE SALAMA ، Abdelbasset Salem من الجزائر، Yen Mai.





أوركسترا النور والأمل: ستقدم الأوركسترا الأشهر على الإطلاق عرضا مميزا، وهي تنبثق عن جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، والتي تعد الأكثر شهرة حيث أنها متفردة من نوعها، تتكون بالكامل من إناث كفيفات، ومن الجدير بالذكر أنهن عزفن الموسيقى الشرقية والغربية الكلاسيكية في 26 دولة في 5 قارات مختلفة منذ عام 1988 وحتى الان.





الراقص على ساق واحدة، الأمريكي إيفان روجيرو: الراقص علي ساق واحدة والذي يثبت للعالم أن كل شيء ممكن، فعلى الرغم من إعاقته الجسدية إلا انها كانت بمثابة الحافز الذي جعله يقترب من حلم الرقص، حيث تعلم الرقص على ساق واحدة، وهذا ما سيظهره للعالم من خلال مسرح شباب العالم.





الفرقة الألمانية - المصرية "كايرو ستيبس": الفائزة بجائزة الجاز الألمانية لعام 2018 ، والتي ستقدم واحدا من أكثر عروضها تميزا على مسرح شباب العالم، حيث تقوم الفرقة بعزف الموسيقى التي تمزج بين التخت الشرقي، والموسيقى المصرية التقليدية، مع ارتجال موسيقى الجاز الحديث، الموسيقى الكلاسيكية، والمعاصرة لتخلق حالة مذهلة بين الانواع المختلفة من الموسيقي.





الأختان سارة ولورا أيوب من أصل اسكتلندي - مصري يقدمان موسيقى مميزة من خلال العزف، لورا فيالمقام الأول تعزف على الكمان وسارة علي التشيلو، وقد قدمتا الأختان العديد من العروض في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أوروبا، الشرق الأوسط واسيا بالإضافة إلى تقديمهم لعروض في " Royal Albert Hall" "London Palladium ،" سفارة مصر في لندن ، ودار الأوبرا المصرية.





فرقة باليه دار أوبرا القاهرة Cairo opera Ballet Company : سيشهد مسرح شباب العالم عرضا لفرقة باليه أوبرا القاهرة في واحدا من أجمل عروضها والتي ستقدم العرض الكلاسيكي (زوربا).





رولا ذكي Rula Zaki مطربة مصرية ولدت بالقاهرة وبدأت مسيرتها الفنية بعمر الثانية عشر وتستطيع الغناء بحوالى 12 لغةمنهم )العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، اليونانية، التركية، الهندية، الفارسية، واشتهرت بعملها بالنسخ العربية لأشهر الأغاني العالمية وتلقب بصوت الحب والسلام.





فرقة باليه رواندا القومية )اوروكيريرازا( URUKEREREZA تقدم فرقة باليه رواندا القومية أحد عروضها المميزة، ضمن عروض مسرح شباب العالم، حيث تأسست الفرقة عام 1974 ، وتخضع لإشراف وزارة الرياضة والثقافة الرواندية، تحت مسمى فرقة " URUKEREREZA "، ويشارك بها أكثر من 100 فنان من مختلف الاعمار، وتؤدي الفرقة مجموعة واسعة من الرقصات والأغاني، حيث تحرص دائما على تحقيق دورها في تعزيز الثقافة الرواندية، والحفاظ عليها وحمايتها من خلال ما تقدمه من فن مسرحي وأغان وعروض راقصة، وقد شاركت هذه الفرقة في منتدى شباب العالم في نسخته الأولى عام 2017 بأحد عروضها التي لاقت إعجاب الجمهور.





ون هو تشونغ Wonho Chung : ولد في جدة بالمملكة العربية السعودية، من أب من كوريا الجنوبية وأم فيتنامية، ثم انتقلت عائلته إلى الأردن وحصل هناك في سنة 1991 على الجنسية الأردنية، وأخيرا انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش هناك، واشتهر بتقديمه للعروض الكوميدية باللغة العربية كما أنه خاض تجربة التمثيل.





اوجسبورغ هابيلا Augsburg Habila : عازف الجيتار النيجيري الموهوب، والذي يعتمد على العزف بشكل متميز ومختلف، سوف يقدم عرضا لا مثيل له على مسرح شباب العالم.





سلمى رشيد Salma Rachid : مغنية مغربية ارتقت إلى الشهرة في العالم العربي في سن 18 عاما بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج عرب أيدول Arab Idol.





Aleksandar Josipovica : عازف الجيتار والطبول البالغ من العمر عشرون عاما، والذي يرى الموسيقى كطريقة للتحدث مع الكون، بدأ العزف على الغيتار منذ الصغر، ثم تحول إلى الطبول، وكان لديه العديد من العروض بعضها عرضه أمام سبعة أشخاص وبعضها أمام أربعة الاف.





انا فومينا Anna Fomina : فنانة روسية تحب مشاركة ثقافتها الفريدة من نوعها مع الاخرين من خلال الأغاني والرقصات الشعبية، إنها من عشاق الموسيقى الذين حضروا للمسرح لمشاركة ونشر طاقتها، صوتها، وروحها مع الكوكب بأكمله.





أمنة الساعي ورامز ماهر: من أكثر رواد الأعمال الإجتماعية حماسة، سيتحدثوا عن خبرتهم في نجاح مؤسسة حلم، وكيف تهدف إلى تحسين حياة المعاقين في مصر وتوفير الإدماج الكامل لهم في جميع جوانب الحياة.





Wams MrKlassic : سفير الموسيقى الخضراء في الكاميرون، والمعروف باستخدام موسيقاه لتعزيز الاستدامة بين الشباب ومحاولة إلهامهم، وتغيير العالم من خلال الموسيقى، والذي سيقدم مجموعة مختارة من الأغاني علي مسرح شباب العالم.





Wams MrKlassic محمد محمود مؤلف كتاب " "Somali Sideways ، سيتحدث عن تجربته في مسرحنا، حيث لديه الكثير من القصص عن الصوماليين في جميع أنحاء العالم امالهم، أحلامهم، وطموحاتهم، والتي تصحح فكرة أولئك الذين يبنون وجهات نظرهم حول ما تظهره وتتداوله وسائل الإعلام عن الصوماليين كقراصنة أو إرهابيين.





:Diana Bada المغنية النيجيرية "ديانا بادا" ستثري المسرح بموسيقى فريدة من نوعها من أصل أفريقي حيث تضم موسيقاها الهيب هوب والجاز والشعر والريغي، وتعبر عن تأثير الوعي التاريخي، وخاصة الأعمال الأفريقية والإنسانية مثل الوحدة والسلام.





داف شارب Dave Sharp : فنان امريكي يستخدم فرشاته لتقديم عروض حية امام الجمهور لرسم صور ولوحات ملونة غاية في الاتقان والدقة.





بلقيس: المعروفة بكونها إحدى أبرز أيقونات العود في ساحة الأندرجراوند والموسيقا البديلة وأخذت عشقها على محمل الجد بتخصصها في الدراسة حتى تدريسها، وخطت خطوات ثابتة عن طريق خلق نوع جديد من الموسيقا يعتمد بالأساس على "شو" موسيقا استعراضي من خلال وصلة عزف احترافية على العود ممزوجة بتعاويذ سماعية من الموسيقا الإلكترونية.



