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أخبار العالم

محامي ترامب السابق: الرئيس الأمريكي يرى كل السود أغبياء

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
فضح مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عنصرية الأخيرة، كاشفًا أنه قال له ذات مرة إبان حملته للترشح لإنتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، إنه يعتبر جميع الأمريكيين من أصل أفريقي "أغبياء".

وقال كوهين في تصريحات لمجلة "فانتي فير" الأمريكية، مساء أمس الجمعة: لقد أخبرت ترامب عندما كان مرشحًا أن معظم ناخبيه من بيض البشرة، ليرد علي بالقول إن ذلك بسبب أن سود البشرة والأمريكيين الأفارقة أغبياء لدرجة أنهم لن ينتخبوني".

وأضاف كوهين: "بعد موت الزعيم الأفريقي الشهير نيلسون مانديلا، تحدثت إلى ترامب عن رأيه في هذا الأمر، ليقول لي إن جميع الدول التي يرأسها شخص أسود البشرة هي دول حقيرة"، على حد قوله.

يذكر أن كوهين قد دخل على خط التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكي، حيث أبرم المحامي المخضرم صفقة مع النائب العام لينال حكما مخففا مقابل التعاون مع المحققين، كما أنه يخضع حاليًا للتحقيق بخصوص التهرب من دفع الضرائب والاحتيال على المصارف وانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وكان كوهين قد أقر بدفع أموال لامرأة تقول أنها كانت على علاقة جنسية بترامب لشراء صمتها وهو أمر مخالف للقانون.
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