ثروت يختتم أول حفل فني لمهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور.. صور

أختتم المطرب محمد ثروت فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت أول حفل فني من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرون على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة مجموعة من نجوم الأوبرا وبمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.



بدأ الحفل بموسيقى من غير ليه ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ثم صعد المسرح الفنان محمود عبد الحميد ليشدو بقى عايز تنسانى - اللى يهواك، والفنانة رضوى سعيد التى شدت عمرى ما دقت الحب – أخد حبيبى، والفنانة أميرة أحمد التى غنت هنا القاهرة – زى العسل، واختتم الفاصل الأول من الحفل الفنان عصام محمود بأغنيتى راح توحشينى – فين طريقك فين.



وأحيا الفنان محمد ثروت الفاصل الثانى وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقد استقبله بترحاب شديد، واستهل ثروت غنائه بحبة جواب، ثم قدم مجموعة من أغانيه الخاصة وأغانى التراث التى أشعل بها المسرح هى: مين ما بيحبش فاطمة – قطر المحبة – شوف بقينا فين – مال القمر – لما تسلم على – حاسب على قلبى – وأنا كل ما أقول التوبة – أحن قلب – لما انت ناوى واختتم حفله الفنى بأغنة مصر يأول نور فى الدنيا .