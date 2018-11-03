ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يلغي زيارته لكولومبيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته لكولومبيا، مشيرا إلى أنه كان من المقرر خلال الزيارة مناقشة القضايا الأمنية والمشاكل الإقليمية ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأضاف في بيان له نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "جدول الرئيس ترامب لا يسمح له بالسفر إلى كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر".

وتابع البيان: " كولومبيا شريك للولايات المتحدة وتتعاونان في عدد من القضايا".
loading...

ترشيحاتنا

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

وليد سليمان يضيف الهدف الثالث للأهلي أمام الترجي ..فيديو

الاهلى والترجى.. صدمة للتوانسة فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تصرف أزارو

شريف إكرامي يكشف حقيقة مرض ابنته اسيا

نوال الزغبي تكشف عن صناع ألبومها.. وتتعاون مع ابن حميد الشاعري

الأهلي والترجي.. الجماهير التونسية تفجر أزمة في استاد برج العرب..صور

طبيبة أمريكية تكشف طرق التعامل الصحيح مع حب الشباب

وائل جمعة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد الشناوي

تركيا تنقلب على إيران خوفا من عقوبات ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

فيديو

هجوم ناري من مدرب الترجي على حكم مباراة الاهلي..فيديو
رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو
موجز الأخبار.. انطلاق منتدي شباب العالم غدا.. ومحمد رمضان وتوفيق عكاشة في مول مصر
والد الشهيد الدرة: تلقيت تهديدات بالقتل للتنازل عن القضية
الصحة تكشف الحصيلة النهائية لشهداء ومصابى حادث المنيا الإرهابي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟