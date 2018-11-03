ترامب يلغي زيارته لكولومبيا

قال البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته لكولومبيا، مشيرا إلى أنه كان من المقرر خلال الزيارة مناقشة القضايا الأمنية والمشاكل الإقليمية ومكافحة الاتجار بالمخدرات.



وأضاف في بيان له نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "جدول الرئيس ترامب لا يسمح له بالسفر إلى كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر".



وتابع البيان: " كولومبيا شريك للولايات المتحدة وتتعاونان في عدد من القضايا".