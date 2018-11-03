ميهوب: وليد سليمان نجح في سد غياب السعيد

قال علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، إن وليد سليمان نجح في سد غياب عبد الله السعيد الذي رحل عن صفوف النادي الأهلي إلى الدوري السعودي.



وأضاف ميهوب، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وليد سليمان الذي يبلغ 34 سنة يمتلك مهارات كبيرة في التسديد والتمرير الجيد ويمتلك رؤية جيدة في الملعب.



وأكد علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، أنه كان يجب راحة أحمد فتحي في مباراة الذهاب بسبب إصابته، وقام بإجراء تبديل اضطراري في المباراة.