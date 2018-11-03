طايع يكشف تفاصيل نماذج متابعة انتخابات الطلاب المرسلة للجامعات

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إنه تم تسليم كل جامعة 10 نماذج خاصة بانتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن هذه النماذج لمتابعة العملية الانتخابية بكل جامعة طوال فترة انتخابات اتحاد الطلاب.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن النماذج الأربعة الأولى، عبارة عن نماذج إحصائية عددية، يسجل بها أعداد المتقدمين بكل لجنة في كل كلية، والعدد الإجمالي للمتقدمين في كل كلية، وعدد إجمالي المتقدمين في كل جامعة.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن باقي النماذج يتم التدوين بها بعد إعلان الفائزين بانتخابات اتحاد الطلاب، حيث يتم تسجيل أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد كل كلية، ورئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة، وأمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا في كل جامعة.