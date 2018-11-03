مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مخطط الاغتيال الإيراني داخل الدنمارك

أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن السفارة الإيرانية في النرويج متورطة بصورة مباشرة في مخطط اغتيال سياسيين أحوازيين أحبطته الدنمارك والسويد قبل نحو عشرة أيام.



وقالت المصادر المطلعة على حيثيات التحقيق في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "خطوات الدول الاسكندنافية واستدعاء سفراء إيران والتحذير غير المسبوق سببه الصلة المباشرة بين المتشبه به والسفارة الإيرانية لدى النرويج".



وكانت الدنمارك دعت إلى عقوبات أوروبية ضد طهران بعد كشفها تفاصيل مخطط اغتيال معارضين، وأعلنت الدول الاسكندنافية، وبريطانيا، وفرنسا تضامنها مع الدنمارك، في حين أعلنت منظمة العفو الدولية أن طهران شنت حملة قمع واسعة النطاق ضد مئات الأحوازيين خلال الأسابيع الأخيرة.



وأضافت المصادر: " التحقيقات مع المشتبه به الذي اعتقل 21 أكتوبر تشير إلى أنه جرى تجنيده في إيران قبل السفر إلى النرويج قبل عشرة أعوام. وهو يعمل بموجب عقد عمل في السفارة الإيرانية، وذلك تحت غطاء ثقافي ومراكز دينية ترعاها السفارة الإيرانية للتجسس على الناشطين العرب والأكراد المعارضين للنظام الإيراني".



وأكدت "الشرق الأوسط" أن عملت من مصادر مطلعة أخرى أن المواطن النرويجي الموقوف مهندس كومبيوتر في الثلاثينات، وهو يعمل ضمن خلية تابعة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، كما أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية أحبطت عشر محاولات لاغتيال شخصيات سياسية معارضة لإيران في الدول الأوروبية.