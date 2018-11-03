حبس المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في الشرقية

أمرت نيابة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته بمنطقة الحناوى بناحية شارع فاروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بالعثور على "أميرة ا" ربة منزل- 28 سنة، جثة هامدة داخل منزل زوجها بمنطقة الحناوي ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق.



وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة مسجاة داخل المنزل غارقة في دمائها متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "أيمن ع" 32 سنة، وأنه قام باصطحاب أبنائهم إلى منزل والده، ثم عاد إلى منزله وقام بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض وفر هربًا.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وألقي القبض على المتهم، وتبين أنه قتل زوجته المجنى عليها بسبب الخلاف الدائم على مصروف البيت.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5008 جنايات القسم، وبعرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيقات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.