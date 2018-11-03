زكريا ناصف مشيدًا بوليد سليمان: نموذج مشرف للرياضيين.. فيديو

وجه زكريا ناصف، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إشادة الي وليد سليمان، نجم الأهلي،وذلك بعد أدائه في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب بهدفي وليد سليمان وعمرو السولية.



وقال زكريا ناصف،خلال برنامجه«الماتش» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن وليد سليمان نموذجا مشرفا لجميع الرياضيين.



وأضاف ناصف في تصريحاته أن سيلمان البالغ من العمر 33 عاما أثبت أنه أحد أبناء النادي الأهلي بأدائه وروحه القتالية وإنكار للذات.



وأكد نجم الاهلي السابق أن وليد سيلمان عنده تجديد عقده في النادي الأهلي لا يشترط أي أرقام.