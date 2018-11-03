هيدي كرم: لهذه الأسباب وافقت على المشاركة في كلام ستات

أكدت الفنانة هيدى كرم أن تجربة تقديم البرامج أمر محبب بالنسبة لها ، لذلك وافقت على المشاركة فى تقديم برنامج "كلام ستات " خاصة وان طبيعة البرنامج قريبة من شخصيتها .



وتابعت " هيدى " في تصريحات خاصة لـصدى البلد " أهم ما يميز برنامج كلام ستات هو شخصيات كل من مقدماته شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وندى رحمى المختلفة .



وأضافت" هيدى" : البرنامج يبتعد عن التكلف فكل منهن يقول رأيه بكل صراحة، كما أن فكرة وجود 4 مقدمات يعطى ثراء للبرنامج إذ أن لكل منهن طريقة تفكير مختلفة وهو ما يعطى تنوع الى المشاهد.