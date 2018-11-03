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فن

هيدي كرم: لهذه الأسباب وافقت على المشاركة في كلام ستات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة هيدى كرم أن تجربة تقديم البرامج أمر محبب بالنسبة لها ، لذلك وافقت على المشاركة فى تقديم برنامج "كلام ستات " خاصة وان طبيعة البرنامج قريبة من شخصيتها .

وتابعت " هيدى " في تصريحات خاصة لـصدى البلد " أهم ما يميز برنامج كلام ستات هو شخصيات كل من مقدماته شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وندى رحمى المختلفة .

وأضافت" هيدى" : البرنامج يبتعد عن التكلف فكل منهن يقول رأيه بكل صراحة، كما أن فكرة وجود 4 مقدمات يعطى ثراء للبرنامج إذ أن لكل منهن طريقة تفكير مختلفة وهو ما يعطى تنوع الى المشاهد.
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