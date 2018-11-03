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أخبار العالم

السفارة السعودية بواشنطن: تفاصيل الخاصة بـ الشقيقتين المتوفيتين قيد التحقيق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
تالا وروتانا فارع
تالا وروتانا فارع
أحمد قاسم
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى العاصمة الأمريكية واشنطن أن التفاصيل الخاصة بالشقيقتين اللتين عثر على جثتيهما بمدينة نيويورك لا تزال قيد التحقيق، مؤكدةً أن التقارير التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة البلاد لطلب اللجوء" هي خاطئة. 

وقالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين تالا وروتانا اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك لا تزال قيد التحقيق والتقارير التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لطلب اللجوء هي "خاطئة تماما".

وعثرت السلطات الأمريكية منذ أكثر من أسبوع على جثتي روتانا وتالا فاريا الشقيقتين السعوديتين وكانتا مقيديتين بأشرطة لاصقة، حيث تبلغ إحدى الضحيتين 16 عاما والأخرى 22 عاما، ما تسبب في حالة من الغموض بالقضية.

وفي وقت سابق قالت القنصلية السعودية في نيويورك "إنه بتوجيه من السفير في واشنطن ومراعاة لخصوصية القضية وتصحيحا لملابسات الحديث بدون تحري الدقة، تؤكد القنصلية أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية ووزارة الخارجية الأمريكية بالإضافة إلى سفارة المملكة في واشنطن تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق".

وأشارت إلى أن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة، لم يصدر إلى الآن، والقضية لا تزال قيد التحقيق.




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