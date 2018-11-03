شريف إكرامي يكشف حقيقة مرض ابنته اسيا

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري حقيقة مرض ابنته آسيا.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" من كل قلبي أشكر الجميع على ما لمسته من مشاعر صادقة ومساندة في الأيام الماضية و أخُص الجمهور الأصيل اليوم وأطمئن الجميع بفضل الله ودعواتكم (آسية) بخير.



وأضاف :" أرجو من الجميع التوقف عن تداول أي أخبار أو صور لابنتي الحبيبة حفاظًا علي مشاعر أُسرتي وعائلتي ولكم كل التقدير والإحترام".