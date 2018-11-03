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رياضة

شريف إكرامي يكشف حقيقة مرض ابنته اسيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري حقيقة مرض ابنته آسيا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" من كل قلبي أشكر الجميع على ما لمسته من مشاعر صادقة ومساندة في الأيام الماضية و أخُص الجمهور الأصيل اليوم وأطمئن الجميع بفضل الله ودعواتكم (آسية) بخير.

وأضاف :" أرجو من الجميع التوقف عن تداول أي أخبار أو صور لابنتي الحبيبة حفاظًا علي مشاعر أُسرتي وعائلتي ولكم كل التقدير والإحترام".
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