كأنة أمبارح.. يقترب من النصف مليون مشاهدة على يوتيوب

تمكنت الحلقة الثالثة من مسلسل "كأنه امبارح" الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



واقتربت الحلقة الثالثة من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 2 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة ، وهو المركز الذى لم يصل اليه اى مسلسل مصرى منذ شهر رمضان الماضى .



المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.