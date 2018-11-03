كارتيرون: تعرضت لاعتداء من أحد لاعبي الترجي

فجر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة كبرى حول اعتداء أحد لاعبي فريق الترجي التونسي عليه عقب انتهاء مباراته مع النادي الأهلي في ذهاب نهائي افريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة أنه تعرض لسلوك غير لائق من أحد لاعبي الترجي عقب انتهاء المباراة مباشرة.



وطالب كارتيرون من تونس بضرورة توفير الحماية للاعبي الأهلي في لقاء العودة في تونس، خاصة وأن مباراة الترجي أمام أول أغسطس شهدت إصابة 38 شخصًا بسبب أحداث الشغب.



واشار المدير الفني للأهلي في تصريحاته إلى أن الأيام القادمة ستشهد تركيزًا شديدًا من أجل الاستعداد للقاء العودة.