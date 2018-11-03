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اقتصاد

شركة أوكرانية: الانتهاء من توريد 15 عربة ترام إلى الإسكندرية نهاية 2019

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
قال اناتولى كيردافارا، المدير العام لشركة "تاترا- يوغو" العاملة فى مجال النقل، أن شركته وقعت عقدا لتوريد 15 عربة ترام إلى الاسكندرية، ومن المقرر أن يتم إرسال الترام الأول المكون من قسمين إلى مصر في يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يتم التنفيذ النهائي للعقد بنهاية عام 2019.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع 11 شركة من كبريات الشركات الاوكرانية، على هامش اللجنة المصرية الاوكرانية المشتركة المنعقدة بكييف حاليا.

أشار كيردافارا ، إلى أن شركته تنتج خطوط الترام الحديثة، والتي تتوافق مع المعايير التقنية، والتصميم المريح على مستوى عالمي، وتعد رائدة بين شركات تصنيع الترام في أوروبا الشرقية، ويعتبر ترام تاترا-يوغو وسيلة نقل حضري صديقة للبيئة بسعر منخفض.

وتحتل أوكرانيا المرتبة 64 من حيث الدولة الاجنبية المستثمرة فى مصر بعدد 130 شركة برؤوس أموال مصدر 26 مليون دولار وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية الاوكرانية 16 مليون دولار ،تتركز الاستثمارات فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
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