إلغاء التعاقد مع ممثل تركى بسبب اتهامه بالتعدى على حبيبته

قامت الشركة المنتجة لمسلسل كان فى طور بالغاء التعاقد مع الممثل التركي أحمد كورال بعد اتهامه من قبل حبيبته المغنية التركية سيلا بالتعدى عليها بالضرب .



وجاء ذلك بعد أن تقدمت سيلا بشكوى قضائية ضد كورال ، وسط هجوم كبير من قبل الجمهور التركى عليه ، وهو ما دفع إحدى الشركات التي كانت تعاقدت معه للمشاركة في حملة دعائية لإحدى البنوك لإلغاء التعاقد هى الاخرى .



ومن ناحية أخرى نشر أحمد كورال إعتذار لـ سيلا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام عن ما قام به ، الا انه أكد انها لم يقم بضرب راسها فى الطاولة واهانتها كما أدعت .