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فن

إلغاء التعاقد مع ممثل تركى بسبب اتهامه بالتعدى على حبيبته

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
قامت الشركة المنتجة لمسلسل كان فى طور بالغاء التعاقد مع الممثل التركي أحمد كورال بعد اتهامه من قبل حبيبته المغنية التركية سيلا بالتعدى عليها بالضرب .

وجاء ذلك بعد أن تقدمت سيلا بشكوى قضائية ضد كورال ، وسط هجوم كبير من قبل الجمهور التركى عليه ، وهو ما دفع إحدى الشركات التي كانت تعاقدت معه للمشاركة في حملة دعائية لإحدى البنوك لإلغاء التعاقد هى الاخرى .

ومن ناحية أخرى نشر أحمد كورال إعتذار لـ سيلا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام عن ما قام به ، الا انه أكد انها لم يقم بضرب راسها فى الطاولة واهانتها كما أدعت .
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