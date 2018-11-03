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فن

في ذكرى وفاتها.. 4 أزواج في حياة مريم فخر الدين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة مريم فخر الدين ، والتى تعد واحدة من ابزر جميلات السينما المصرية ، حيث شاركت في عدد من الأعمال أبرزها لا انام ، رد قلبى ، رحلة غرامية ، الايدى الناعمة ، البنات والصيف ،حكاية حب ، القصر الملعون وغيرها من الاعمال السينمائية التى تجاوزت حاجز الـ 200 فيلم .

وتزوجت الراحلة 4 مرات الاولى كانت من المخرج محمود ذو الفقار عام 1952 وأصبحت قاسم مشترك في أفلامه وانجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما 8 سنوات إلى أن حدث الانفصال .

كانت الزيجة الثانية من محمد الطويل وأنجبت منه أبنها أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات فقط.

ثم تزوجت من المطرب السوري فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا بسبب مشاكل أبنائها معه، وبعد طلاقها من فهد بلان تزوجت من شريف الفضالي نظرًا لتعلق أولادها به .
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