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اقتصاد

بيع المصنوعات: إضافة الاستثمار العقاري لنشاط الشركة للاستفادة من الفروع غير المستغلة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:10 ص
محمد عنارة رئيس مجلس
محمد عنارة رئيس مجلس ادارة شركة بيع المصنوعات صيدناوى
علياء فوزى
قال محمد عبد الحميد عنارة ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات صيدناوى ،التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إن شركات التجارة الداخلية (بيع المصنوعات صيدناوى ، هانو بنزايون )بدأت خطة اعادة الهيكلة منذ 4 سنوات والتي تضمنت الإدارة بفكر جديد لتطوير الفروع المملوك للشركات وزيادة الموارد المالية.

وأضاف عنارة لـ"صدى البلد"أنه تم إضافة بعض الأنشطة للسجل التجارى للشركات غير النشاط الأصلى مثل الاستثمار العقارى والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص مع وضع مزيد من الضوابط للحفاظ على الأصول فضلا عن نسبة نمو لعائد المشاركة تعادل التضخم و تدريب وتأهيل العمالة.

أشار عنارة ،إلى أن شركته استفادت من مواقع الفروع المملوكة لها غير المستغلة لطرحها للاستثمار العقارى، ومثال على ذلك فرع بيع المصنوعات طنطا البالغ مساحته 1300 متر ، الذى احترق بالكامل عام 2012 نتيجة اعمال الشغب و اصبح ارض فضاء،لاتتعدى قيمتهما نحو 50 مليون جنيه ،تم عمل مناقصة و طرحه للاستثمار العقارى بعائد 114 مليون جنيه به حصة عينية فرع 1270 متر تتعدى قيمته 60 مليون جنيه ، والحصول على باقى المبلغ نقديا على ثلاثا سنوات مع الاحتفاظ بملكية الارض.
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