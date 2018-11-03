تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على تصرف أزارو

سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي الحالي من فيديو قطع وليد ازارو نجم الأهلى تيشرته أثناء مباراة فريقه أمام الترجي في نهائي إفريقيا للتأثير على الحكم.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" حركه صايعه منه واقسم بالله قولت لواحد صاحبي انه هو اللي قطع التي شيرت بس انا بحب اللاعيبه من النوعيه دي واحييه على الحركة".



