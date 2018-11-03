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محافظات

غدًا..جامعة كفرالشيخ تعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
غدًا..جامعة كفرالشيخ
غدًا..جامعة كفرالشيخ تعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة
محمود زيدان
تعلن جامعة كفر الشيخ، غدًا، الأحد، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وسيتم تلقي الطعون بعد غد الاثنين، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين الأربعاء المقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الطائفية خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة، مشيرًا إلى أن الانتخابات فرصة عظيمة لممارسة الديمقراطية من خلال التنافس الشريف بين الطلاب وتقديم برامج انتخابية وأفكار جديدة تصب في مصلحة الطلاب.

جدير بالذكر أن الدعاية الانتخابية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ سوف تبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل.
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