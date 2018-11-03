تعليم الوادي الجديد تطلق مسابقة أفضل معلم

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن إطلاق مسابقة أفضل معلم ، مؤكدا على أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وإبراز الممارسات التربوية المتميزة في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي وتسعى إلى تحقيق عدة اهداف اهمها تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم ونشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان، علاوة على إبراز دور المعلم وأهميته ومكانته في المجتمع وإذكاء روح التنافس الشريف ما بين المعلمين لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات. وتطوير الممارسات التربوية والتعليمية ، والارتقاء بمستوى أداء المعلم.



وأوضح مدير التعليم أنه يحق الترشيح لجميع المعلمين بكافة المدارس داخل محافظة الوادي الجديد على أن يكون للمعلم سيرة محمودة، وسمعة حسنة. أن يكون للمعلم مساهمات فاعلة وملموسة, أن يتميز المعلم بأنه مبادر ومبدع ومبتكر, أن يكون المعلم على رأس العمل ويمارس مهنة التعليم, وأن يكون للمعلم خبرة في مجال عمله لا تقل عن ثلاث سنوات.