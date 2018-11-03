الجزائر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للأقباط بالمنيا

أدانت الجزائر، الجمعة، وبشدة الاعتداء الذي استهدف حافلة تنقل أقباطا كانوا متوجهين إلى دير بمدينة المنيا بمصر.



وقال السفير عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم، "إننا ندين بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف اليوم حافلة تنقل أقباطا كانوا متوجهين نحو دير بمدينة المنيا بمصر".



وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف كالمعتاد أشخاصا أبرياء يميط مرة اخرى اللثام عن الوجه البشع للإرهاب الذي ينتهك جميع القيم والمبادئ ولا يتورع عن الاعتداء على قداسة الحياة الإنسانية.



وتابع قائلا: "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة والشعب المصريين الشقيقين، معربين عن تعاطفنا مع عائلات الجرحى".



واختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تصريحه قائلا إن "بلادنا التي عانت من هذا الارهاب الاعمى والدموي والتي نجحت في دحره على قناعة بان مصر القوية بتضامن مؤسساتها وتلاحم شعبها ستتمكن في الاخير من القضاء على هذه الافة الدخيلة عن ديننا وقيمنا".