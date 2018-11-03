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انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:53 ص
انتشال جثة عامل انهارت
انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الأثار
خالد رياض

تمكنت قوات الانقاذ البري بسوهاج، من استخراج جثة عامل انهارت عليه حفرة بقطر 2 متر وعمق 4 متر داخل منزل أثناء التنقيب عن الأثار بدائرة مركز ساقلته.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بانهيار حفرة علي أحد الأشخاص بناحية قرية الجلاوية، وإنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الانقاذ البري، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كلًا من عمر.س، 35 عاما سائق بشركة النصر العامة للمقاولات بالعباسية، وراعي. ا، 31 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية ، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول انهالت الرمال علي الثاني داخل حفرة دائرية بقطر 2 متر وعمق 4 متر، تمكنت قوات الانقاذ البري من استخراج الجثة ونقلها للمستشفي المركزي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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