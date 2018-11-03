شاهد.. الكشف على 51 حالة روماتيزم قلب و179 باطنة في قافلة طبية ببنها

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية للكشف المبكر على مرض "روماتيزم القلب" بقرية ساحل دجوى بمركز بنها، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة طبيب الخير.





وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة ضمت تخصصات في أمراض القلب وقامت بالكشف على المواطنين وعمل رسم القلب والفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان، إضافةً إلى عمل الأشعات اللازمة وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج للمستشفيات الحكومية التابعة للمحافظة.





وأكد الطباخ على الاستمرار الدائم في إقامة تلك القوافل الطبية خاصة في القرى؛ للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض والوقاية منها، وتهدف تلك القوافل الطبية إلى خدمة أبناء القليوبية والحرص على صحتهم





وقالت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية، إن القافلة قد قامت بالكشف على 51 حالة روماتيزم قلب و22 نساء و53 حالة رمد و205 جراحات وعظام و179 باطنة.