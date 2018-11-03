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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب ألغى زيارته المقررة لكولومبيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:07 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ألغى زيارة كان يعتزم القيام بها إلى كولومبيا فى أوائل ديسمبر المقبل.

وكان ترامب ينوى القيام بهذه الزيارة عقب حضوره اجتماع قمة لمجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أواخر الشهر الجارى حيث من المقرر أن يلتقى مع الرئيس الصينى شى جين بينج على مأدبة عشاء.

وقال البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن" مواعيد الرئيس ترامب لن تسمح له بالسفر إلى كولومبيا فى وقت لاحق من هذا الشهر". وهذه ثانى مرة هذا العام يلغى فيها ترامب زيارة مزمعة لبوجوتا.

وكان من المقرر أن يزور ترامب العاصمة الكولومبية فى أبريل بعد حضوره اجتماع قمة منظمة الأمريكتين فى ليما عاصمة بيرو ، ولكنه بقى فى واشنطن للتركيز على الرد على هجوم بالأسلحة الكيماوية فى سوريا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب التقى بالرئيس الكولومبى إيفان دوكى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر.
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