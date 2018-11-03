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حوادث

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل وزوجها مصرعهما وأصيب نجلاهما "بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج"، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية كوم بلاج بدائرة مركز إدكو، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى اتجاه الإسكندريه أمام قرية كوم بلاج بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى قيادة  الشحات "م. ع"، 54 سنة، مدير عام مساعد بشركة المشروعات البترولية، مقيم سموحة الإسكندرية، بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته "نهلة. ع"، 43 سنة، ربة منزل، وإصابة نجليهما مريم، 8 سنوات، ومصطفى، 6 سنوات، مقيمين بذات العنوان، بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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