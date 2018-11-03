عودة حركة قطارات خط دمنهور - دسوق بعد توقفها بسبب نشوب حريق

تعطل قطار ركاب لمدة 20 دقيقة بسبب نشوب حريق هائل بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من محطة سكة حديد الرحمانية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات ولا تجاوزات لقطارات أخرى.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية عن قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور يتضمن نشوب حريق بهيش بجوار شريط السكة الحديد خط (دمنهور / دسوق) بالقرب من محطة سكة حديد الرحمانية بدائرة المركز.



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والبوص بمساحة 2 × 5 امتار تقريبًا على جانبي شريط السكة الحديد بالخط المشار إليه، وتم السيطرة عليه واخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بالمديرية (دون حدوث إصابات أو تلفيات) ويرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل.



ونتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام :1- 464 ركاب (دمنهور / دسوق) لمدة 20 دقيقة 2- 883 ركاب (كفر الشيخ / الإسكندرية) لمدة 20 دقيقة ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة مسير باقي القطارات.. وتحرر المحضر اللازم المركز.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.