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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 3 نوفمبر 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، استقرارا وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8401 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3345 جنيه للشراء، و20.4873 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 3 نوفمبر 2018

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