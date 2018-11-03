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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 نوفمبر 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا في تعاملات اليوم، السبت 3 نوفمبر 2018، بسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين 6 و9.50 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5 و6.50 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.50 جنيه.

وسجل الخيار 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو البامية 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ14 جنيها.

واستقرت أسعار الفاكهة، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيهًا، والتفاح الجولدن 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ18 جنيها، والبلح السلمي بـ15 جنيهًا، والبلح الرملي بـ8 جنيهات، وبلح زغلول بـ12 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3.50 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات، والخوخ المستورد بـ20 جنيهًا، والجوافة بـ6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والتين بـ10 جنيهات.
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