محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

وعقب انتهاء الحفل، فوجئ الشرنوبي بعدد كبير من محبيه في انتظاره رغم مرور وقت طويل على ختام آخر أغانيه، حيث قام بعدها بتسجيل عدد من اللقاءات مع عدد مراسلي القنوات الفضائية والصحف.







وحرص على تبادل الصور التذكارية بطريقة السيلفي، وتلقى العديد من الهدايا والصور التي رسمت خصيصا له ولمنتجته سارة الطبخ.

أحيا المطرب محمد الشرنوبي مساء أمس، الجمعة، حفله الثاني على مسرح "ذا ماركيه" داخل مول كايرو فيستيفال سيتي، والذي حمل لافتة كامل العدد على غرار حفله الأول الذي أقيم بنفس المكان منذ 6 أشهر.وافتتح الشرنوبي حفله بأغنية "اشكي لمين" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها وجه الشكر للجمهور الذي يتواجد معه في نفس المكان للمرة الثانية، ثم التقط معهم صورا بطريقة الـselfie بمشاركة مايسترو فرقته الموسيقار العالمي هاني فرحات.وقدم الشرنوبي عددا من أغاني زمن الفن والطرب الجميل "يا نعسة"، و"زوروني كل سنة مرة"، ودويتو "فاكر زمان" الذي قدمه مع المطربة أنغام في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى "شو حلو"، و"ليالي"، و"لولا الملامة"، و"هايدي القصايد"، و"نسم علينا الهوا"، و"أنا لحبيبي"، و"سألوني الناس"، و"أنا أشتاقتلك"، و"أما براوة"، و"عندي ثقة فيك"، و"يا مسافر وحدك"، و"أحبك" الخليجية لحسين الجسمي، وقدم "مش عارف ليه" مرتين بناءً على رغبة الجمهور، وعندما ردد محبوه "النفسية محتاجه شرنوبي"، قدم لهم أغنيتة الجديدة "النفسية" التي اختتم بها الحفل والتي أطلقها مؤخرا وتخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة.وحرص الشرنوبي خلال الحفل على الإعلان عن تعاونه مع المنتجة سارة الطباخ للعمل على إطلاق ألبومه الأول، ووجه لها الشكر لدعمها له.وتواجد عدد من أفراد أسرته والأصدقاء المقربين، منهم شقيقته المطربة رشا الشرنوبي، نجمة آراب أيدول.على جانب آخر، انضم الشرنوبي مؤخرًا إلى أسرة فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، والمخرج الكبير شريف عرفة، وبدأ فى تصوير أحداث دوره، ويجسد شخصية متعددة الأحاسيس والمشاعر داخل أحداث العمل الذى يحكى عن إحدى قصص بطولات القوات المسلحة المصرية.ويلعب الشرنوبى شخصية رومانسية تمر بظروف صعبة، حيث يدخل فى قصة حب مع وجه جديد تدعى "ألحان"، وخلال أحداث الفيلم يقوم بأداء صوتى لعدد من الأغانى، فضلا عن الشخصية المميزة والمختلفة التى يقدمها من خلال الأحداث.