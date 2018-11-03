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تعليم

مديرية تعليم الإسماعيلية تطلق مبادرة مدينة بلا دروس خصوصية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
انجي هيبة
أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديربة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إطلاق مبادرة "مدينة بلا دروس خصوصية" بالاسماعيلية في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة، في ضوء تعليمات الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وقال قبيصي، إن المبادرة تتضمن تدريس المناهج للطلاب خلال يومي الجمعة والسبت أسبوعيا مجانا حيث أبدى مديري المدارس استعدادهم لتطبيق هذه المبادرة بمشاركة جميع العاملين.

وأضاف مدير المديرية أن التصدى لظاهرة الدروس الخصوصية يبدأ من المدرسة والتى يجب أن تكون جاذبة للطلاب من خلال انضباط العملية التعليمية بها إلي جانب عملية التطوير الشاملة التى تقوم بها الوزارة

وأعرب عن سعادته البالغة بحماس مدراء المدارس والمعلمين بالمبادرة والتى نتنمي أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل.
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