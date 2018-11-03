ضبط حاوية شيشة إلكترونية ومكملات غذائية بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقيادة اللواء أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط حاوية بها كميات كبيرة من (الشيشة الإلكترونية، مكملات غذائية، عدسات لاصقة) بميناء بورسعيد.



وكانت معلومات وردت أكدتها التحريات برئاسة اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة العامة مفادها قيام (أمل .ع.ف) باستيراد حاوية مشمولها (غسالات كهربائية)، قادمة من الإمارات وارد نهائى ميناء بورسعيد.



وأكدت التحريات أن الحاوية بها أصناف غير مثبتة بالمستندات.



وتم تقنين الاجراءات وتقديم مذكرة معلومات إلى جمارك بورسعيد، وتشكيل لجنة امنية جمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط (472 شيشة الكترونية، 369 تنك شيشة الكترونية، 15360 كويل شيشة الكترونية، 24 مبسم شيشة الكترونية، 317 عبوة مكمل غذائي، 740 طقم عدسات لاصقة ).



تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.