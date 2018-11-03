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فن

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
محمد صبحى
أحيا الفنان عمرو دياب مساء أمس، الجمعة، زفاف "نورهان"، كريمة المستشار طاهر الخولي وحرمه حنان محجوب، من وليد، نجل الدكتور أسامة سكجها وحرمه نهى الثورات، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام والمجتمع.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن خالد سليم وحرمه خيرية هشام، وشريف سلامة وحرمه داليا مصطفى، ومن الإعلاميين لميس الحديدي،شريهان أبوالحسن، وسهير جودة، ونجاة العسيلي، ونهى عبد العزيز، وخالد أبو بكر، عمرو الليثي.
 
كما تواجد عمرو بدر، رئيس نادي الصيد، ومحسن طنطاوي، وكابتن مصطفى عبده، وكابتن طاهر الشيخ، ورجل الأعمال يحيى البستاني، وجمال الجارحي، والمستشار خالد زين، والمستشار طارق أبو هشيمة وحرمه يسرا الفاسي، وأشرف شيحة، وغيرهم من أصدقاء العروسين.

وشارك في إحياء الحفل النجم اللبناني رامي عياش، وشو استعراضي من لبنان.
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور
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