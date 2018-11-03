ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الفيلم الفرنسي أماندا يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
حصد الفيلم الفرنسي "أماندا" وهو دراما عائلية للمخرج ميخائيل هيرز، الجائزة الكبرى في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي في نسخته 31 ، كما فاز الفيلم ، والذي يحكي قصة عائلة باريسية هشة تمزقت بسبب عمل إرهابي، بجائزة أفضل سيناريو في حفل ختام المهرجان أمس.

وفاز الفنان جاسبر كريستينسن على جائزة أفضل ممثل عن دوره في تجسيد شخصية بطريرك من عائلة مزارعة في القرن 19 في الفيلم الدنماركي "قبل الصقيع".

واستحوذت الأفلام الصينية على فئة الأفلام الآسيوية ، فقد فاز المخرج هوانج هوانج بجائزة روح آسيا عن فيلمه "يتيم الووشو" ويحكي عن مدرسة فنون الدفاع عن النفس للشباب في المناطق الريفية في الصين .

وغاب عن الحفل الختامي عدد كبير من الفنانين الذين فازوا بجوائز في المهرجان ولم يظهروا لتسلم جوائزهم، كما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لقمة البريميرليج بين ليفربول وأرسنال

في ذكرى وفاتها.. 4 أزواج في حياة مريم فخر الدين

السفارة السعودية بواشنطن: تفاصيل الخاصة بـ الشقيقتين المتوفيتين قيد التحقيق

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

أصعب 8 بقع تعاني منها ربات البيوت وكيفية التخلص منها

أسعار الذهب اليوم السبت

زكريا ناصف: توقعت تألق السولية..وطالبت بانضمامه للمنتخب

مدرب الترجي: حكام نهائي إفريقيا أمام الأهلى لا يتمتعون بالنزاهة.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو

الحبيب الجفري: تضييع الشخص لمعنى الإنسانية يجعل تدينه معوجا

إنتر ميلان يسعى لتضييق الخناق على نابولي بالكالتشيو أمام جنوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو
محمد فؤاد: شباب العالم يولي اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. والطرق والمحاور البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟