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رياضة

أتلتيكو مدريد فى مهمة صعبة أمام ليجانيس بالدوري الإسباني.. اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
محمد رشاد
تنطلق، اليوم، السبت، منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني، بلقاء ليجانيس الذي يستضيف منافسه أتلتيكو مدريد، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب «دي بوتاركي».

ويتسلح الضيوف بالفوز في الجولة الأخيرة على ريال سوسييداد بهدفين دون رد، بينما يحاول أصحاب الأرض استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة في آخر جولتين، حيث خسر ليجانيس في الجولة الأولى وتعادل في الأخرى.

وتواجه الفريقان في تسع لقاءات ماضية، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد في 6 منها، محققًا أعلى فوز فيها بأربعة أهداف دون رد، كما كان التعادل حاضرًا في مواجهتين سلبيتين بدون أهداف، ولم يحقق أصحاب الأرض الفوز إلا في لقاء وحيد انتهى بهدفين للا شيء.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بـ19 نقطة، بينما يقبع ليجانيس في قاع ترتيب الليجا بثماني نقاط في المركز الـ18.
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