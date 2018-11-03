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منوعات

رومانيا: قطع 56 هكتارا من الغابات لاستخراج الذهب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت السلطات الرومانية إزالة 56 هكتارا من الغابات لتمهيد الطريق لاستخراج الذهب في منجم شيرتيج بمقاطعة هوندوارا .

وذكرت الشركة المنفذة للمشروع إنها ستوفر 156 هكتارا من الأراضي للتشجير عوضا عن الغابات التي سيجري قطعها.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه ينتظر أن ينتج مشروع منجم شيرتيج حوالي 04ر4 طن من الذهب و 52ر20 طنا من الفضة سنويا.
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