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انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
إنجي هيبة
انطلقت فعاليات المعرض الدائم التابع للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بنادى المنتزه، بعرض معروضات مختلفة بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وانتهى القائمون على المعرض من التجهيزات وفرش الدورة الأولى لعارضات المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، بمشاركة ٢٥ عارضة ولمدة ١٥ يوما.

وتشمل المعروضات المفروشات والملابس الشتوية والأحذية والمنظفات.
انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
انطلاق فعاليات المعرض الدائم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
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