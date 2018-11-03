الفاتيكان يخطط للحد من زوار المتاحف وسط مخاوف من السلامة

يفكر مسؤولو متاحف الفاتيكان فى وضع حد أقصى لعدد الزوار وسط مخاوف من المرشدين السياحيين من أن الاكتظاظ يمكن أن يثير تراجعا فى الإقبال ما لم تتغير السياسة الأمنية.



وتحتوى سلسلة المتاحف – التي تضم 54 صالة عرض – على مجموعة كبيرة من الكنوز التى جمعها بابا الفاتيكان على مر القرون لتستقطب أكثر من 6 ملايين شخص سنويا .. ولكن خلافا لمعالم روما الرئيسية الأخرى ، مثل الكولوسيوم ، لا يوجد حاليا أى حد يومى للزائرين .



وفى تصريحات لصحيفة " الجارديان" البريطانية ، قال مرشدون سياحيون إن ما لايقل عن 10 زوار أغمى عليهم كل يوم سبب احتشاد الجموع البطيئة الحركة التى تمر عبر الممر الطويل والضيق الذى يؤدى إلى ، كنيسة "سيستين" الأكثر شعبية، بينما عانى آخرون من إصابات ونوبات الهلع.. وقد تم إنقاذ أحد الزائرين بعد تعرضه لأزمة قلبية فى فبراير الماضى.



ويقول المرشدون السياحيون ، الذى يدفع كل منهم 250 يورو سنويا للحصول على رخصة للعمل هناك، إن الظروف أكثر خطورة خلال موسم الذروة فى الصيف، حيث يمكن أن تتضخم أعداد الزوار إلى أكثر من 30,000 شخص فى اليوم وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.



ويحتوى المبنى على عدد من مخارج الطوارىء، ولكن يوجد اثنان فقط على طول ممر "سيستين" الذى يبلغ طوله ميلا واحدا، وأحدهما على أحد طرفيه .



وقال أحد المرشدين إن الوضع يعود ببطء إلى طبيعته مع انتهاء موسم الذروة، ولكن الفترة من بين شهرى مارس وأكتوبر ، يصبح الأمر شديد الخطورة ، مؤكدا ، أن السلامة هى المشكلة الرئيسية .



وردا على هذه الادعاءات ، قالت "باربرا جاتا"، التي عينها البابا فرانسيس مديرا للمتاحف في أواخر عام 2016 ، لصحيفة الجارديان : "بالتعاون مع محافظة الفاتيكان ، نعمل بقوة من أجل تحديد الرقم المثالى للزوار بدءا من عام 2019 .



وأوضحت أنه تم التعاقد مع شركة إسبانية لتحسين نظام إصدار التذاكر وإجراءات الأمن ، بينما سيبدأ العمل على تمديد تكييف الهواء في غرف رافاييل وبورجيا في نوفمبر .. هناك أيضا خطط لفتح مدخل ثان لتخفيف الازدحام وتوسيع ساعات العمل في أكثر أيام السنة ازدحامًا .



وقد تم توظيف 20 حارسًا إضافيًا ، مما يسمح بفتح معارض مغلقة سابقًا ، بينما يتلقى المرشدون السياحيون تدريبًا ، مع التركيز على توجيه الزائرين نحو الأجزاء الأقل شهرة في المجمع ، مثل متحف جريجوريان الأتروسكان ، الذي سيمكن الوصول إليه عن طريق المصعد.