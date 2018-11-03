ريال مدريد يحاول نسيان أحزانه في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره بلد الوليد، اليوم "السبت"، الساعة الخامسة والربع مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.



وتعد مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد، هي المباراة الثانية للملكي تحت قيادة سانتياجو سولاري المدير الفني المؤقت، خلفًا لجولين لوبيتجي التي تمت إقالته الأسبوع الماضي.



ويسعى المرينجي لتحقيق الفوز على بلد الوليد، وخطف النقاط الثلاث، من أجل التقدم في مراكز الدوري حيث أنه يحتل المركز التاسع.



ويحاول الملكي في مباراة اليوم أمام بلد الوليد، نسيان أحزانه في بطولة الدوري الإسباني، حيث أنه لم يحقق الفوز في أخر 5 مباريات بالليجا.



وتلقى ريال مدريد هزيمة من العيار الثقيل في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، في الجولة الماضية والأخيرة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو"، معقل البارسا.



ويمر ريال مدريد بحالة سيئة طوال الفترة الماضية، خاصة بعد رحيل المدير الفني زين الدين زيدان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي.



وكان ريال مدريد أعلن، في بيان رسمي، إقالة لوبيتيجي من تدريب الفريق، وقام بتعيين سانتياجو سولاري مدرب الكاستيا مؤقتًا، حتى الاستقرار على مدرب جديد خلال الفترة القادمة.



ويحتل النادي الملكي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 14 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز السادس برصيد 16 نقطة.