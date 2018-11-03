مصرع غواص خلال عملية انتشال جثث ضحايا طائرة ليون إير الإندونيسية

أفادت أنباء في إندونيسيا اليوم السبت بمصرع غواص خلال عملية انتشال جثث ضحايا طائرة ليون إير الإندونيسية المنكوبة.



ونسب موقع (ديتيك نيوز) الإخباري الإندونيسي إلى الكولونيل إيسوارتو قائد عملية البحث والإنقاذ إن الغواص سانتشرول أنتو (48 عاما) توفي جراء مشاكل مرتبطة بالضغط، مشيرا إلى أنه كان واحدا من أكثر الغواصين خبرة ومهارة وسبق له المشاركة في عملية البحث عن حطام طائرة "إير إيجا" عام 2014.



وقال إيسوارتو إن الغواص كان عاد لتوه من سولاويسي حيث كان يساعد في عمليات البحث والإنقاذ بعد زلزال مدمر في سبتمبر الماضي.



وتمكن المنقذون أمس الأول الخميس بنجاح من استعادة الصندوق الأسود للطائرة من على عمق 30 مترا، ووفقا للسلطات الإندونيسية تستغرق عملية تفريغ بياناته أسبوعا أو أسبوعين وبعدها سيتسنى للمحققين تحديد الأسباب الأولية التي أدت إلى تحطم الطائرة.



وكانت طائرة الرحلة (جيه.تي. 610) لشركة ليون إير تحطمت يوم 29 أكتوبر في طريقها من العاصمة جاكرتا إلى بانجكال بينانج، وكانت الطائرة من طراز بيونج 737 وتحطمت في بحر جافا بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.