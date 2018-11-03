علماء يطورون عدسات لاصقة تعمل كضماد لتعزيز علاجات قرنية العين

تمكن علماء أستراليون من تطوير عدسات علاجية جديدة تعمل كمضاد لإصابات سطح العين، وتعد بمثابة تطور طبى جديد يهدف إلى تحسين علاجات إصابات القرنية بشكل رئيسى .



وقال الدكتور"داميان هاركين" ، فى جامعة " كوينزلاند" للتكنولوجيا فى أستراليا :" تتكون الضمادة العلاجية من خلايا لها خصائص خاصة بالشفاء مع عزل الخلايا من نسيج العين المتبرع ، ومن ثم ربطها بالسطح الداخلى لنوع خاص من العدسات اللاصقة ".



وأضاف :يمكن للخلايا المانحة الوصول إليها بسهولة من الأنسجة التى يتم عادة التخلص منها بعد عمليات زراعة القرنية الروتينية .. واستنادا إلى البيانات الأولية ، نعتقد أن الخلايا المانحة تطلق مجموعة من عوامل إلتئام الجروح التى تشجع على إصلاح سطح العين ". وشدد العلماء على أن العدسات يمكن أن تكون متاحة فى غضون ساعات من وصول المرضى إلى العيادات الطبية.



وتابع هاركين قائلا: إن العلاج الذى نقدمه يمكن أن يوفر راحة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة فى العين مثل قرحة القرنية والعيوب السطحية المستمرة التى لم تستجب للعلاجات التقليدية.