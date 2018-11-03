مايك لى يعلن رفضه الاستيلاء على واحدة من أقدم دور العرض ببريطانيا

أعرب المخرج البريطانى الشهير مايك لى عن احتجاجه على الاستيلاء على واحدة من أقدم دور العرض السينمائية فى المملكة المتحدة.



وقد انضم كل من المخرج كين لوش، وروبرت ليد زيبلين إلى الإحتجاج على خطط تسلم واحدة من أقدم دور العرض المستقلة فى بريطانيا إلى شركة تجارية.



وتم بناء دار عرض "فينكس" شرق فينشلى، شمال لندن فى عام 1910، وافتتحت فى عام 1912، وتعد دار سينما مستقلة تعمل كمؤسسة خيرية من قبل مجلس أمناء، فهى واحدة من أقدم دور العرض فى المملكة المتحدة، وأقدم سينما مجتمعية مستقلة فى لندن.



ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمناء، الأربعاء القادم، لاتخاذ قرار حول تسليم دار العرض إلى مجموعة "كورزون"، وهى شركة سينما تجارية، لتتولى العمليات والبرمجة، إلا أن الأصوات المعارضة تتصاعد.



ومن المقرر أن يحضر "مايك لى"، راعى فيلم "فينكس"، الذى افتتح فيلمه الجديد "بيترلو"، مؤخرا الاجتماع، منددا بخطط تسليم إدارة السينما المحبوبة والعريقة إلى إدارة تجارية.