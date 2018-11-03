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منوعات

مغنية الراب أوكوافينا تقدم حفل توزيع جوائز هوليوود للأفلام 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
تقدم مغنية الراب والممثلة الأمريكية "أوكوافينا" حفل جوائز "هوليوود للأفلام" 2018.

وأعلن "دك كلارك برودكشنز"، رئيس المهرجان أن "أوكوافينا" – 29 عاما - والآسيوية الأصل ستقوم بتقديم الحفل السنوى الثانى والعشرين للمهرجان.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "هوليوود للأفلام" 2018، فى فندق "بيفرلى هيلتون" كاليفورنيا، ويحتفى معرض الجوائز السنوى بالإنجازات فى السينما.

وستتلقى النجمة "نيكول كيدمان" جائزة الإنجاز المهنى فى هوليوود خلال الحفل، كما سيتم تكريم كل من الممثل "جلين كلوز"، و"هيو جاكمان" بجائزة "هوليوود" أفضل ممثل.
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