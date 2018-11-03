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فن

الليلة.. حفل عاصى الحلانى فى مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد المطرب الكبير محمد ثروت، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم "السبت"، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ27 على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يسبق حفل "ثروت" فاصل غنائي، يحييه نخبة من مطربي الأوبرا، هم: عصام محمود، أميرة أحمد، رضوي سعيد، محمود عبد الحميد.

وكان "ثروت"، شارك في حفلين آخرين ضمن فعاليات المهرجان آخرها حفل غنائي مساء أمس الجمعة، على مسرح أوبرا دمنهور، وآخر بمشاركة الفنان محمد الحلو وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك أثناء افتتاح المهرجان مساء الخميس الماضي.

يذكر أن هذه الدورة، تستمر فعالياتها حتى 12 نوفمبر الجارى، وتحمل اسم الفنانة الراحلة معبودة الجماهير شادية، ومهداة لروح الفنان الراحل ميشيل المصري، عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتتضمن 43 حفلًا غنائيا وموسيقيا، ويشارك فيها 73 نجما وعازفا من 8 دول عربية.
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