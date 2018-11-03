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محمد فؤاد: شباب العالم يولي اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب
ندى فتح الله
أوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من النقاط المهمة التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات الخاصة بمنتدى شباب العالم، فيما يخص الدول الأفريقية، على رأسها؛ قضايا الأمن المائي، باعتبارها جزء أساسي من مكونات السلام بين الدول وبعضها.

وقال "فؤاد" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إن المنتدى هذا العام يهتم بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن ورش العمل التي ستعقد على هامش المؤتمر تهدف إلى تمكينهم من عالم أكثر تكاملًا.

وأردف "فؤاد" أن وجود المنتدى في نسخته الثانية مع زيادة في أعداد المشاركين من مختلف دول العالم، إضافةً إلى التنظيم رفيع المستوى في استقبال الوفود المشاركة، يعكس للعالم قدرة مصر على استضافة مثل تلك الأحداث وإدارتها باحترافية شديدة.
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