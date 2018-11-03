ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جامعة أولم الألمانية تؤسس فرعا لها في القاهرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تنوي جامعة "أولم" الألمانية، تأسيس فرعا تابعا لها للعلوم التطبيقية في مصر.

وذكر موقع "إس دبليو بي" الألماني أن الخطوة تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لبرلين، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزير التعليم العالي المصري ومجموعة من الجامعات الألمانية، تهدف إلى إنشاء جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية، وتحمل اسم الجامعة الألمانية الدولية، ليكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الجامعة المقرر إنشاؤها من المفترض أن تعمل مع نظيرتها الألمانية بشكل وثيق، والتي ترتبط بدورها بجامعة "أولم" في ألمانيا.

وأعرب رئيس جامعة أولم، فولكر رويتر، عن سعادته باتخاذ مثل تلك الخطوة، ونقل الموقع عن رويتر قوله: "إن إنشاء فرع آخر لأولم في القاهرة يعد تحديا كبيرا، والذي سيعمل على توسيع نطاق جامعتنا في الخارج، فضلا عن تصدير النموذج الألماني الناجح في مجال العلوم التطبيقية".
loading...

ترشيحاتنا

يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. اليوم

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو

روسيا: ارتفاع عدد المصابين في فيضانات إقليم كراسنودار إلى 724 شخصا

إيران تبدأ إنتاج الطائرة المقاتلة كوثر على نطاق واسع

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

ننشر ضوابط احتساب درجات مادة الكمبيوتر لطلاب المدارس هذا العام

نجمات الغناء يعلِنَ الحرب على الرجل المتسيد.. شيرين ترفع لافتة تاج راسك.. جنات دي مش رجولة.. وسميرة سعيد تقود ثورة ضد الرجال

الجالية المصرية باليونان: محاولات الإرهاب الخسيس لن تنجح في مصر

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم السبت

علي جمعة يحذر من أمر يجعل الدعاء موقوفا بين السماء والأرض ولا يصعد

لفتة إنسانية.. رجل يوقف السيارات بدراجته النارية لتعبر عجوز الطريق.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

سوما وهمام إبراهيم يُشعلان الأوبرا في ثان ليالي الموسيقى العربية

وزير الرياضة ورئيس الكاف يشهدان مباراة الأهلي والترجي في برج العرب.. صور

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

فيديو

رشا مجدي: منتدى شباب العالم دعاية لا تقدر بثمن
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
النواب: الأجندات المصرية لن تتغير بالأحداث الإرهابية.. فيديو
محمد فؤاد: شباب العالم يولي اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. والطرق والمحاور البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟