جامعة أولم الألمانية تؤسس فرعا لها في القاهرة

تنوي جامعة "أولم" الألمانية، تأسيس فرعا تابعا لها للعلوم التطبيقية في مصر.



وذكر موقع "إس دبليو بي" الألماني أن الخطوة تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لبرلين، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزير التعليم العالي المصري ومجموعة من الجامعات الألمانية، تهدف إلى إنشاء جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية، وتحمل اسم الجامعة الألمانية الدولية، ليكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار الموقع إلى أن هذه الجامعة المقرر إنشاؤها من المفترض أن تعمل مع نظيرتها الألمانية بشكل وثيق، والتي ترتبط بدورها بجامعة "أولم" في ألمانيا.



وأعرب رئيس جامعة أولم، فولكر رويتر، عن سعادته باتخاذ مثل تلك الخطوة، ونقل الموقع عن رويتر قوله: "إن إنشاء فرع آخر لأولم في القاهرة يعد تحديا كبيرا، والذي سيعمل على توسيع نطاق جامعتنا في الخارج، فضلا عن تصدير النموذج الألماني الناجح في مجال العلوم التطبيقية".

