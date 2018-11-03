السفينة أمان تبدأ جولتها البحرية من الصين إلى الإسماعيلية.. صور

بدأت السفينة "أمان"، أحدث سفن الإمداد المقرر انضمامها إلى أسطول هيئة قناة السويس، رحلتها البحرية من الصين متوجهة إلى الإسماعيلية بطاقم مصري خالص.



وقالت مصادر، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن مراسم مغادرة السفينة شهدت عددا من التقاليع الصينية، أبرزها كان إطلاق ألعاب نارية من الجانب الصيني خلال تساقط الأمطار، كعادة متبعة لطرد الشر وحسن الطالع للسفينة خلال الرحلة المتوقع استمرارها نحو 20 يوما متواصلة، تعبر خلالها المحيط الهادي والمحيط الهندي ثم البحر الأحمر، مرورا بقناة السويس حتى الإسماعيلية بوسط الممر الملاحي.



كانت هيئة قناة السويس أنهت جميع التجارب البحرية للسفينة "أمان"، وهي أحدث السفن المنضمة لأسطول الإمداد بالهيئة من طراز Dp2، وذلك للنشاط المشترك بين شركتي التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط والأنوار.



واحتفل الجانبان بإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بحضور المهندس يحيى عوض والمهندس رضا السنجابي، رئيسي مجلس الإدارة، والمهندسة دعاء محمد، مدير إدارة المشروعات بشركة التمساح ومدير المشروع.



وضم طاقم السفينة القبطان إيهاب عبد العزيز، وكبير مهندسين المهندس إسلام زكريا، وممثل الإدارات البحرية بالشركتين المهندس إسلام عبد الجواد.



وتحركت السفينة بعد إنهاء جميع التصاريح اللازمة.