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فن

الليلة.. محمد ثروت يحيى حفل الموسيقى العربية بالإسكندرية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يستعد المطرب الكبير محمد ثروت، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم "السبت" ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورتها الـ27 على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

ومن المقرر أن يسبق حفل "ثروت" فاصل غنائي، يحييه نخبة من مطربي الأوبرا، هم: عصام محمود، أميرة أحمد، رضوي سعيد، محمود عبد الحميد.

وكان "ثروت"، شارك في حفلين آخرين ضمن فعاليات المهرجان، آخرها حفل غنائي مساء أمس الجمعة، على مسرح أوبرا دمنهور، وأخر بمشاركة الفنان محمد الحلو ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك أثناء افتتاح المهرجان مساء الخميس الماضي.

يذكر أن هذه الدورة، تستمر فعالياتها حتى 12 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة الراحلة معبودة الجماهير شادية، ومهداة لروح الفنان الراحل ميشيل المصري، عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتتضمن 43 حفلا غنائا وموسيقيا، ويشارك فيها 73 نجما وعازفا من 8 دول عربية.
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