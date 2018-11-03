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تعرف على الحالة المرورية اليوم.. والطرق والمحاور البديلة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك سيولة فى الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والطرق السريعة.

وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات بديلة لبعض الطرق والكباري بسبب أعمال الصيانة لبعض الفواصل لحين الانتهاء منها قريبا.

وأوضح «الشربيني» أنه تم غلق منزل محور الفريق سعد الدين الشاذلي المؤدي إلى العبور، ناصحا بالالتزام بطريق الإسماعيلية تجاه السلام والاستكمال إلى العبور لحين الانتهاء من الصيانة والتأكد من سلامة المنزل.
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