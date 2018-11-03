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أخبار العالم

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته في حرب غزة عام 2014

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014.

وأكد مصدر طبي فلسطيني إن الطفل محمد الريفي استشهد صباح اليوم، بعد 4 سنوات من العلاج قضاها في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وأضاف المصدر أن الطفل الريفي كان قد تعرض لإصابة خطيرة في الفقرات العنقية وكان مصابا بشلل رباعي ويتنفس على جهاز اصطناعي منذ أكثر من 4 أعوام، نتيجة تعرضه للإصابة بعد قصف صاروخي استهدف منزل عائلته في حي التفاح شرق مدينة غزة.

يذكر أن والده وشقيقه و4 من أبناء عمومته استشهدوا وقتها إثر القصف الإسرائيلي لمنزلهم عام 2014.
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